في ذكرى ميلاد "قطة هوليود المدللة".. 4 أفلام لـ إليزابيث تايلور لا تنسى

تحل اليوم الخميس الموافق 27 من فبراير، ذكرى ميلاد الممثلة إليزابيث تايلور والتي لقبت بقطة هوليود المدللة نظرًا لجمال عيناها، واشتهرت أيضًا بكثرة عدد زيجاتها التي وصلت ل 8 مرات، ناهيك عن تبرعاتها الخيرية لدعم مرضى الإيدز.



وفي هذا التقرير، يستعرض لكم الفجر الفني أبرز 4 أفلام لإليزابيث تايلور تألقت من خلالهم وجسدت أدوارًا لاتنسى.



National Velvet (أصدر عام 1944)



وهو فيلم رياضي وتم بعد ذلك حفظه في مكتبة الكونغراس، وذلك لاعتباره أحد أهم الأفلام الثقافية والتاريخية الهامة.



وتلعب إليزابيث خلال الأحداث، شخصية فتاة في سن المراهقة، تدعى فيلفيت براون، وهي مولعه بحب الخيل، ولذلك تجتهد وتحاول مرارًا وتكرارًا حتى شاركت في السباق الوطني للخيول، وأصبحت أول إمرأة تصل لهذا السباق.



A Place in the Sun (فيلم دراما)



أصدر هذا الفيلم عام 1951 وهو فيلم دراما أصدر في الولايات المتحدة الأمريكية، وتجسد فيه إليزابيث شخصية الفتاة التي تقع في غرام شاب فقير وهي من عائلة غنية.



Giant



وأصدر عام 1956 في الولايات المتحدة الأمريكية، وتجسد تايلور دور فتاة من عائلة أرستقراطية كبيرة وتتزوج من راعي ماشية في تكساس وهو عامل فقير ويحولها إلى ربة منزل تساعده في عمله، وتتصاعد الأحداث حتى تصل تايلور خلال المشاهد الأخيرة بالفيلم لمرحلة الشيخوخة.



Cat on a Hot Tin Roof –



أصدر هذا الفيلم عام 1958، وقد أبدعت إليزابيث تايلور في تقديم دور الزوجة الجميلة والتي تدعى ماجي، وشاركها البطولة الممثل الوسيم بول نيومان، وقد بلغت تكلفة إنتاج الفيلم حوالي 2,345,000 دولار بينما حقق أرباحًا تقدر بـ 11,285,000 دولار.