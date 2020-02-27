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استونيا تبلغ عن أول حالة مؤكدة بفيروس كورونا

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:22 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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أكدت السلطات الصحية الإستونية، اليوم الخميس، أول حالة إصابة بفيروس كورونا شملت رجلًا عاد من إيران، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقال وزير الشؤون الاجتماعية تانيل كييك لمحطة التلفزيون العامة "نحن نتحدث عن شخص مقيم دائم في إستونيا وليس مواطنًا في إستونيا.. حسب معلوماتي، فهو مواطن إيراني."

وصرح كيك لمحطة الإذاعة: "لقد تم عزل الشخص"، مضيفًا أن الشخص وصل إلى إستونيا مساء الأربعاء، وكان يستقل حافلة من ريغا في لاتفيا.

وعلي صعيد آخر، أعلنت الدنمارك، عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في رجل عاد مؤخرًا من عطلة للتزلج في منطقة لومباردي بشمال إيطاليا، حسبما أعلنت هيئة الصحة الدانمركية اليوم الخميس.

بعد اختبار إيجابي مساء الأربعاء، وضع الرجل في عزلة في منزله مع زوجته وابنه، وكلاهما اظهرا نتائج سلبية في اختبار الفيروس.

وقال وزير الصحة ماجنوس هيونيكي في بيان "نحن نأخذ الوضع الجديد على محمل الجد. لقد بدأنا العمل لاحتواء الفيروس ومتابعته".

كما قالت هيئة الصحة الدنمركية إن الحالة لن تغير من تقييم المخاطر الحالي في البلاد، والذي نشر يوم الثلاثاء، والذي وجد انخفاض خطر الإصابة بالوباء على مستوى البلاد، لكنها أضافت أنها تتوقع حدوث المزيد من حالات الإصابة في الدنمارك.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا استونيا أول إصابة

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