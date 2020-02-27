رسالة الأهلي لجماهيره قبل موقعة صن داونز

قال محمد مرجان، المدير التنفيذي بالنادي الأهلي، إن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء قام بمجهود كبير من أجل زيادة أعداد الجماهير أمام صن داونز.





وتابع مرجان، خلال تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"، أن إدارة الأهلي نجحت في زيادة أعداد الجماهير أمام صن داونز من 10 ألاف الى 30 ألف متفرج.





ووجه المدير التنفيذي بالنادي الأهلي، رسالة للجماهير، مطالبهم بضرورة الالتزام بالقوانين من أجل الزيادة أكثر في الأدوار المقبلة من البطولة، وأن يظلوا سندا للفريق فيما هو قادم.





ويستضيف النادي الأهلي مساء يوم السبت المقبل نظيره صن داونز الجنوب أفريقي ضمن منافسات مباريات الذهاب من الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في اللقاء الذي يُقام على ستاد القاهرة.





