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أيقونة التنس "الفاتنة" ماريا شارابوفا maria sharapova تعتزل اللعبة

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:13 ص
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ماريا شارابوفا
ماريا شارابوفا
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أعلنت الروسية ماريا شارابوفا maria sharapova لاعبة التنس العالمية، وإحدى اللاعبات اللاتي سطرن اسمهن بأحرف من ذهب في تاريخ اللعبة، اعتزالها أمس الأربعاء الموافق الـ26 من فبراير 2020.

اعتزال ماريا شارابوفا maria sharapova

وقالت ماريا شارابوفا maria sharapova لاعبة التنس العالمية صاحبة الـ32 عامًا في تصريحات صحفية، إنها منحت حياتها للتنس، ولعبة التنس منحتها الحياة، وتابعت :"سأفتقده كل يوم".

أجواء اعتزال شارابوفا maria sharapova

وسادت حالة من الحزن لدى محبي الفاتنة ماريا شارابوفا maria sharapova لاعبة التنس الروسية العالمية، وإحدى مصنفات اللعبة، عقب إعلان نجمة التنس اعتزالها، وهو ما لم يعقب عليه اتحاد اللعبة.

آخر مبارايات شارابوفا maria sharapova

وشهدت آخر مشاركات لاعبة التنس العالمية ماريا شارابوفا maria sharapova انسحابًا من إحدى المبارايات الاستعراضية، بمدينة "كويونج"، بسبب الدخان الناتج عن احتراق الغابات الاسترالية، ولم تستطع إكمال المباراة.

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الكلمات المفتاحية

ماريا شارابوفا لاعبة التنس ماريا شارابوفا اعتزال شارابوفا maria sharapova

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