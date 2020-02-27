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بعد حملة الهجوم الشرسة.. ابنة مفيد فوزي تدافع عن محمد رمضان

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:13 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفنى
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دافعت المذيعة حنان مفيد فوزي عن الفنان محمد رمضان، بعد حملة الهجوم الشرسة.

وكتبت حنان مفيد فوزي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "أنا حقيقي مش قادرة افهم إيه، ‏أسباب الحملة الشرسة اللي ضد محمد رمضان دي، الراجل ده شقي وتعب لحد ما وصل للي هو فيه، الراجل ده ممثل موهوب ومؤدي ‏للأغاني عنده كاريزما واللون اللي بيعمله مش شبه حد".‏

وأضافت: "ودي بشهادة ملايين جوه وبره مصر بيتواجدوا ف حفلاته وبيشجعوه أظن أعداد الناس دي كلها مش فوتوشوب ربنا صرف ‏له نجاح وجماهيرية برضا والدته عليه وعلي فكرة (ثقة ف الله نجاح) دي جملة والدته لها كل التقدير وحتى لما بيتصور جنب ‏عربياته اعتبروها أما بنعمة ربك فحدث".‏

وتابعت: "أظن أنا مش ممثلة ناشئة طمعانة في دور معاه عشان أقول الكلام ده ولا منتجة عايزة أتعاقد معاه على ‏فيلم ولا عندي برنامج عشان يطلع معايا فيه، الكلام ده لوجه الله لأنه بجد قصة نجاح وحتى لو حد مختلف عليه أو معاه مافيش حد ‏في الدنيا الناس كلها اتفقت عليه". 

وختمت ابنة مفيد فوزي حديثها قائلة: "ده طبع الدنيا مع الأسف، وعلى فكرة الهجوم اللي عليه هيخليه يكسب أرضية جديدة لأن عنده إرادة ‏وعزيمة وثقة في الله و اللي بيذكر اسم الله جل جلاله في كل كلمة ربنا ينصره في كل خطوة".‏

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