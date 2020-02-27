Advertisements
Advertisements
Advertisements

المرصد السوري: القوات الحكومية تسيطر بالكامل على جنوب إدلب

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:09 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
Advertisements
أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم الخميس، أن قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا سيطرت بالكامل على محافظة ادلب الجنوبية بعد تقدم جديد ضد المتمردين.

واستولت القوات الحكومية على حوالي 60 بلدة وقرية في منطقة إدلب الجنوبية ومقاطعة حماة المجاورة في الأيام الثلاثة الماضية، حسبما ذكر المرصد.

واستعاد المتمردون السوريون المدعومين من الجيش التركي استعادوا بلدة سراقب الاستراتيجية في أول انعكاس مهم للجيش السوري في هجوم تدعمه روسيا حقق مكاسب سريعة.

وقبل ثلاثة أسابيع، فقدت المعارضة المسلحة البلدة الشمالية الغربية عند تقاطع طريقين رئيسيين، وذلك بعد التقدم الذي أحرزه الجيش السوري في محاولة لاستعادة آخر منطقة كبيرة يسيطر عليها المتمردون في سوريا بعد تسع سنوات من الحرب. ونزح قرابة مليون سوري بسبب القتال الأخير. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن القوات الحكومية المدعومة من روسيا سيطرت بالكامل على محافظة إدلب الجنوبية بعد تقدم جديد ضد المتمردين.

وقال المرصد إن القوات الحكومية استولت على حوالي 60 بلدة وقرية في منطقة إدلب الجنوبية ومحافظة حماة المجاورة في الأيام الثلاثة الماضية.

ويأتي تقدم المعارضة في سراقب قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نهاية شهر فبراير لتنسحب قوات الأسد من الأراضي التي تقول تركيا إنها جزء من منطقة عازلة متفق عليها مع روسيا.

وأرسلت أنقرة الآلاف من القوات وشاحنات محملة بالمعدات إلى الركن الشمالي الغربي لسوريا على الحدود مع تركيا لدعم المتمردين وإنشاء مواقع استيطانية جديدة يقول المتمردون إنها تحضيرًا لعملية تركية لصد قوات الأسد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

سوريا روسيا تركيا المرصد السوري ادلب

أخبار تهمك

حظوظ ريال مدريد للتأهل لدور الـ8 في أبطال أوريا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يوجه صفعة قوية لرئيس الزمالك بــ"صورة"

منذ حوالي 9 ساعات

هجوم ناري من مرتضى منصور على رئيس اتحاد الكرة بعد عقوبات القمة

منذ ساعة و 11 دقيقة

رسالة الأهلي لجماهيره قبل موقعة صن داونز

منذ نصف ساعة

وزير الري الأسبق: إثيوبيا انسحبت من المفاوضات لهذا السبب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 12 ساعة

بعد انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.. وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل مهمة

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 13 ساعة

حكاية عتب بين "مبارك" وعزت العلايلي.. الرئيس لم يقبل العذر

منذ أقل من ساعة

صدمتين موجعتين لمانشستر سيتي أمام ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة مزدوجة لمانشستر سيتي قبل موقعة الإياب أمام ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

نائب رئيس غرفة السياحة: لا يمكننا وقف العمرة بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

أول رسالة من رونالدو لجماهير يوفنتوس بعد السقوط أمام ليون

منذ ساعة و 24 دقيقة

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

القوات السورية تقترب من السيطرة علي بلدة خان شيخون

مقتل خمسة أطفال في غارات استهدفت مدرسة سورية

هجوما لمتمردين سوريين موالين لتركيا شمال شرق حلب

متمردون سوريون ينفذون هجوما انتحاريا على القوات الحكومية بحلب

اشتباك قوات النظام السوري مع المتمردين في محاولات للإستيلاء علي سراقب

مصدر أمني: تركيا ليس لديها أي خطط لسحب قواتها من إدلب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:05 ص

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

ضربة مزدوجة لمانشستر سيتي قبل موقعة الإياب أمام ريال مدريد

08:56 ص

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

10:23 م

صدمتين موجعتين لمانشستر سيتي أمام ريال مدريد

07:27 ص

هجوم ناري من مرتضى منصور على رئيس اتحاد الكرة بعد عقوبات القمة

09:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status