عاجل.. فنان يدخل الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا

ان عبد الله بوشهري الحجر الصحي في الكويت بعد عودته من إيران، وذلك لتفشي فيروس كورونا بها خلال الأيام الماضية، للتأكد من عدم انتقال الفيروس له، وهو أمر طبيعي تقوم به الكويت لمواطنيها العائدين من بلاد تعاني من انتشار "كورونا".





ونشر حساب "المجلس" عبر موقع "تويتر"، وهو حساب حكومي كويتي خاص بنشر كل ما يخص المواطن الكويتي، صورة لعبد الله بوشهري وهو يرتدي الكمامة في الفندق المخصص لإيواء المواطنين في منطقة الفحيل جنوب الكويت، كي يخوض أيام العزل للتأكد من عدم حمله أو إصابته بفيروس "كورونا"، حيث يوقع عليه الكشف الطبي وتحديد أمره خلال 48 ساعة من عودته، وإصدار قرار بخروجه أو استمراره لمدة 14 يوما المخصصة للعزل، بحسب ما أشارت إليه منظمة الصحة العالمية للدول التي يتواجد بها الفيروس.





إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الكويتية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 25، إثر تسجيل إصابات جديدة.





وكانت الكويت أعلنت في وقت سابق تعليق الرحلات الجوية إلى عدد من البلدان التي سجلت إصابات بفيروس كورونا.





وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، الثلاثاء، أن هيئة الطيران المدني أعلنت وقف جميع الرحلات الجوية مع سنغافورة واليابان بناء على تعليمات وزارة الصحة.





والاثنين، أوقفت الرحلات الجوية مع كوريا الجنوبية وإيران وتايلاند وإيطاليا والعراق، بسبب مخاوف من تفشي الفيروس