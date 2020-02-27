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مسلحون تدعمهم تركيا يسيطرون على بلدة سراقب السورية

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:59 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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استعاد مسلحون موالون لتركيا، اليوم الخميس، بلدة سراقب الاستراتيجية في سوريا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقبل ثلاثة أسابيع، فقدت المعارضة المسلحة البلدة الشمالية الغربية عند تقاطع طريقين رئيسيين، وذلك بعد التقدم الذي أحرزه الجيش السوري في محاولة لاستعادة آخر منطقة كبيرة يسيطر عليها المتمردون في سوريا بعد تسع سنوات من الحرب. ونزح قرابة مليون سوري بسبب القتال الأخير. 

وقال ناجي مصطفى، المتحدث باسم تحالف التحرير الوطني المدعوم من تركيا، في بيان، "لقد تم تحرير مدينة سراقب بالكامل من عصابات الأسد"، في إشارة إلى الرئيس السوري بشار الأسد.

كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات الحكومية المدعومة من روسيا سيطرت بالكامل على محافظة إدلب الجنوبية بعد تقدم جديد ضد المتمردين.

وقال المرصد إن القوات الحكومية استولت على حوالي 60 بلدة وقرية في منطقة إدلب الجنوبية ومحافظة حماة المجاورة في الأيام الثلاثة الماضية.

ويأتي تقدم المعارضة في سراقب قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نهاية شهر فبراير لتنسحب قوات الأسد من الأراضي التي تقول تركيا إنها جزء من منطقة عازلة متفق عليها مع روسيا.

 
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الكلمات المفتاحية

سوريا تركيا ادلب

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