حكاية عتب بين "مبارك" وعزت العلايلي.. الرئيس لم يقبل العذر

علاقة خاصة جمعت الرئيس الراحل محمد حسني مبارك بفناني مصر، فقد كان كثيراً ما يجتمع بهم في المناسبات الوطنية وغيرها.





ولعل العلاقة التي جمعت بين الفنان عزت العلايلي والرئيس الراحل كانت أقرب إلى الصداقة، وفي تصريحات خاصة للفنان مع "العربية.نت"، كشف فيها عن حادثة وقعت بينه وبين الرئيس الراحل، وأوضح أن الأخير كان قد دعاه إلى مأدبة عشاء عندما التقى به في إحدى المناسبات الوطنية، إلا أن الفنان غادر المكان وتغيب عن العزيمة.





وكشف الفنان المصري أن تلك الدعوة صادفت مع وجوده خارج مصر، ما دفعه للاتصال والاعتذار عن عدم الحضور، وهو ما لم يتجاوزه مبارك بسهولة.





وعندما التقى مبارك العلايلي عاتبه لعدم تلبيته دعوة العشاء، فأوضح الفنان أسبابه، فما كان من الرئيس إلا أن يرد بأن عذر الفنان غير مقبول.





وكشف الفنان المصري أن الرئيس الراحل كان ودوداً، ويتعامل مع الفنانين وكأنهم أصدقاء، كما أنه كان يحرص على تقديم رأيه الفني في الأعمال التي يقدمونها، وذلك بسبب اهتماماته الكبيرة بالفن وأهله.