وكيل ري الفيوم: ارتفاع نسبة الملوحة سبب قلة الأسماك في بحيرة قارون

كشف المهندس أيمن نضر، وكيل وزارة الري بالفيوم، عن رقم هاتفه الشخصي وهو "01099918609" للإبلاغ عن أي شكوى، معقبا: "التليفون متاح 24 ساعة".





وأشار "نضر"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن ارتفاع نسبة الملوحة ووجود بعض الملوثات في بحيرة قارون تسبب في قلة الأسماك بها، وهى مشكلة تواجه الصيادين بالمحافظة.



