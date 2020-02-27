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وكيل ري الفيوم: ارتفاع نسبة الملوحة سبب قلة الأسماك في بحيرة قارون
الخميس 27/فبراير/2020 - 09:47 ص
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هدى عبدالرازق
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كشف المهندس أيمن نضر، وكيل وزارة الري بالفيوم، عن رقم هاتفه الشخصي وهو "01099918609" للإبلاغ عن أي شكوى، معقبا: "التليفون متاح 24 ساعة".
وأشار "نضر"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن ارتفاع نسبة الملوحة ووجود بعض الملوثات في بحيرة قارون تسبب في قلة الأسماك بها، وهى مشكلة تواجه الصيادين بالمحافظة.
وأوضح، أن هناك 11 مصرف زراعي يصب في محافظة الفيوم، وهو يمثلون نحو 67% من الصرف بالمحافظة، منوها بأن أزمة الصرف الصناعى في بحيرة قارون ستنتهي خلال عامين.
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