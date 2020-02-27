مشاهدة مسلسل الاخ الكبير الحلقه 40 على قناة (CBC دراما) الفضائية كاملة HD | تردد القناة الناقلة لمتابعة الحلقة الأربعون 40 الآن NOW

مسلسل الاخ الكبير الحلقه 40، يمكن الآن للمتابعين مشاهدة أحداث مسلسل الاخ الكبير الحلقة الأربعون عبر شاشة قناة (سي بي سي دراما/CBC Drama) الفضائية بجودة عالية HD، وتصدر مسلسل الاخ الكبير الحلقه 40 تريند محرك بحث جوجل نظرًا لاهتمام العديد من المتابعين بهذا العمل المميز.





ويعتبر الاخ الكبير مسلسل اجتماعي تشويقي، حيث يتناول عدة قضايا اجتماعية تلامس الواقع المصري، وحقق مسلسل الاخ الكبير نسب مشاهدات كبيرة من قبل الجمهور بسبب أحداث الإثارة والتشويق الذي يحدثه المسلسل.





وينتظر عشاق المسلسل هذه الليلة مسلسل الاخ الكبير الحلقه 40 الذي يلعب فيه دور البطولة الفنان الكبير محمد رجب، لذا سنقدم لكم رابط سريع بجودة عالية HD لمتابعة أحداث الحلقة الأربعون 40.





وتدور قصة مسلسل الاخ الكبير الحلقه 40 كاملة حول شاب يدعى "حربي"، وهو الذي يقوم بتجسيد شخصيته الفنان محمد رجب، وهو الاخ الأكبر لأختين هم هبة مجدي والطفلة جنة محمد، ويواجه أيضًا "حربي" العديد من الظروف الصعبة في حياته ولكنه يقف أمامها حتى يتخلص من الأزمات والصعاب، ولكن مصاعب الحياة وظروفها القاسية تكثر عليه.





مسلسل الاخ الكبير

ويعد مسلسل الاخ الكبير من إنتاج شركة سينرجي، تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، من بطولة محمد رجب، وعبير صبري، وهبة مجدي، ومحمد عز، ومحمود حجازي، وهاجر أحمد.





القناة الخاصة لعرض مسلسل الاخ الكبير الحلقه 40 كاملة

وسيتم عرض جميع حلقات مسلسل الاخ الكبير الحلقه 40 على شاشة قناة (سي بي سي دراما/CBC Drama)، وفي السطور التالية سنستعرض لكم تردد هذه القناة.





موعد عرض مسلسل الاخ الكبير

يُعرض مسلسل الاخ الكبير يوميًا من السبت إلى الأربعاء الساعة 8 مساًء ويتم إعادتها خلال 3 فترات الأولى 11 مساًء، والثانية في صباح اليوم التالي 11 صباحًا، والعرض الأخير يكون الساعة 2 مساًء.





تردد قناة (CBC Drama) لعرض مسلسل الاخ الكبير الحلقه 40

أصبح الآن بإمكانكم معرفة تردد قناة (CBC Drama) الخاصة لعرض مسلسل الاخ الكبير الحلقه 40 على القمر الصناعي نايل سات Nailsat، ولاستقبال القناة على أجهزتكم اتبعوا الخطوات التالية:-





- القمر الصناعي: نايل سات.





- التردد: 11488.





- معدل الترميز: 27500.





- الاستقطاب: رأسي (V).



