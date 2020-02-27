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قيامة عثمان الحلقة 12.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:26 ص
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بوابة الفجر
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لكل متابعي مسلسل قيامة عثمان الحلقة 12 يمكنكم معرفة القنوات الناقلة ومواعيد العرض والإعادة لكي تشاهدون الحلقة 12 من قيامة عثمان، حيث تكون أحداثها مثيرة للغاية، وينتظرها الجميع لمشاهدها ومعرفة ما سيحدث حيث يتم عرض الحلقة الإسبوعية كل يوم أربعاء، وهناك معظم الأشخاص لم يتمكنوا من مشاهدتها لذا يمكنهم مشاهدتها اليوم في الإعادة ومعرفة التفاصيل الجديدة التي يشهدها قيامة عثمان الحلقة 12.

ويتم عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 12 على القناة التركية ATV صاحبة حقوق نقل المسلسل، وبعدها يتم إذاعة الحلقة مترجمة عبر العديد من القنوات التليفزيونية المختلفة، وسنعرضها لكم بالتفصيل لمعرفة أحداث المسلسل الذي لاقت إعجاب الملايين من الجماهير في مختلف أنحاء الوطن العربي.

وتدور أحداث المسلسل حول مواجهات الدولة العثمانية ضد الصليبيين والمغول خلال هذه الفترة الزمنية، ومحاولات عثمان ابن ارطغرل لاستعادة هيبة قبيلته، وتأسيس الدولة العثمانية، وكل ذلك في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

قيامة عثمان الحلقة 12.. القنوات الناقلة
تردد قناة ATV التركية
القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب
نايل سات 10796 27500 H
تركسات 11628 27500 H
أسترا 12692 27500 H
أسترا 11243 27500 H

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 12 مترجمة
القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب
تردد قناة قطر 10971 27500 عمودي
تردد قناة دعوة 10727 27500 عمودي
تردد قناة اليرموك 11678 27500 عمودي
تردد قناة فور شباب 11316 27500 أفقي
تردد قناة الشرق 11137 27500 عمودي
تردد قناة وطن 11012 27500 أفقي

ويتم إذاعة الحلقة 12 من مسلسل قيامة عثمان على قناة اي تى في التركية الأربعاء في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة، و9:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبعدها بساعات قليلة سيتم ترجمة الحلقة، وعرضها على القنوات المذكورة اعلاه.

ويمكن للجمهور متابعة الحلقة كاملة خلال قناة الفجر واليرموك 9:00 اليوم الخميس، لضمان متابعة إعادة الحلقة 12 من مسلسل قيامة عثمان
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الكلمات المفتاحية

مسلسل قيامة عثمان مسلسل تركي قيامة عثمان الحلقة 12 قيامة عثمان

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