روسيا تكشف عن تقارير تؤكد نقل تركيا المسلحين إلى ليبيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن "المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة أرسل إلى موسكو نص مشروع الاتفاقية حول الاستقرار وتعزيز وقف الأعمال العدائية بين أطراف النزاع في ليبيا.

وأضاف بوغدانوف، في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية: "اقترح وأرسل لنا نص مشروع اتفاقية لتثبيت وتعزيز وقف الأعمال العدائية في ليبيا ولكن لا تزال هناك عراقيل من بعض الجهات حول هذا النص وسيكون هناك اجتماع للمنتدى السياسي المقرر عقده بمشاركة 40 ممثلاً ليبياً في القريب العاجل".

وكشف بوغدانوف، عن تقارير فريق خبراء مجلس الأمن بشأن نقل المسلحين إلى ليبيا بمساعدة من تركيا، قائلًا: "يبلغ فريق خبراء لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بانتظام عن نقلهم المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، وهو ما نؤكد أنه بمساعدة تركيا بالطبع".