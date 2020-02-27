هجوم ناري من مرتضى منصور على رئيس اتحاد الكرة بعد عقوبات القمة

خرج مرتضى منصور رئيس الزمالك، بتصريحات نارية ضد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم بعد العقوبات التي تم تنفيذها من قبل لجنة الانضباط على لاعبي الأبيض خلال الفترة الماضية، قائلا إن العقوبات غير قانونية.





وتابع رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "زملكاوي":"أنا بعلمك القانون يا عمرو يا جنايني مفيش عقوبات من غير لائحة غصب عنك أنا بعلمك القانون".





وأكمل: "لو راجل اطلع ورد على كلامي وقول اللائحة دي قانونية ولا لا، لو راجل اطلع رد عليا، انت ومحمد فضل".





وأنهى مرتضى منصور حديثه قائلا:" أن مصر دولة قانون وتتعامل بالقانون، ويجب على الاتحاد المصري لكرة القدم الالتزام باللوائح والقوانين، مشيرا إلى أن العقوبات التي طُبقت على اللاعبين غير قانونية".