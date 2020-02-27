الريال ضد مان سيتي 2/1 في دوري ابطال اوروبا | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)





الريال ضد مان سيتي في دوري ابطال اوروبا





الريال ضد مان سيتي | حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا مثيرًا على مضيفه ريال مدريد الإسباني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الأربعاء، على ملعب " سانتياجو برنابيو" معقل الميرنجي، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة دوري ابطال اوروبا لموسم 2020/2019.





اهداف مباراة الريال ضد مان سيتي في دوري ابطال اوروبا

افتتح ريال مدريد التسجيل في الدقيقة 60 عن طريق الإسباني إيسكو بعد تمريرة عرضية متقنة من البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور ليضعها إيسكو على يمين الحارس، وأدرك المهاجم البرازيلي جابرييل خيسوس هدف التعادل في الدقيقة 78 برأسية وضعها على يمين الحارس بعد عرضية دي بروين ، وأحرز لاعب الوسط كيفين دي بروين الهدف الثاني في الدقيقة 83 من ضربة جزاء، لينتهي لقاء الريال ضد مان سيتي بنتيجة 2/1 للسيتيزنز.





وبهذه النتيجة، وضع مانشستر سيتي قدمًا في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا قبل مباراة الإياب المقرر إقامتها في 17 مارس المقبل.

وتأهل ريال مدريد لدور الـ 16 بعد أن احتل وصافة المجموعة الأولى من دور المجموعات، بينما تصدر مانشستر سيتى المجموعة الثالثة.

ويعبر هذا الفوز هو الأول للمان سيتي على ريال مدريد في التاريخ، حيث لم يخسر الملكي أي مباراة على الإطلاق ضد السيتي في 4 مواجهات رسمية، حيث فاز الملكي مرتين وتعادل مثلهما وسجل 5 أهداف واستقبل 3.



تشكيل مباراة الريال ضد مان سيتي في دوري ابطال اوروبا





وبدأ الريال المباراة بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال - سيرجيو راموس - رافاييل فاران - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش.

خط الهجوم: إيسكو - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور.



وبدأ مان سيتي المباراة بالتشكيل التالي:-



حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر - نيكولاس أوتامندي - إيميرك لابورت - بينجامين ميندي.

خط الوسط: إلكاي جوندوجان - رودرى - كيفين دي بروين.

خط الهجوم: رياض محرز - برناردو سيلفا - جابرييل خيسوس.



بالفيديو.. ملخص وأهداف مباراة الريال ضد مان سيتي في دوري الابطال:-



