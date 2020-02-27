سعر الدولار اليوم الخميس 27-2-2020 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم





استقر سعر الدولار اليوم اليوم الخميس 27-2-2020، خلال بدلية التعاملات الصباحية للبنوك العاملة في مصر اليوم وذلك بعدما شهدت العملة الخضراء أطول سلسة تراجع ليصل لقيم ما قبل تحرير سعر الصرف، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.53جنيه للشراء 15.63جنيه للبيع



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.52 جنيه للشراء. 15.62 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 15.54جنيه للشراء. 15.64جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك قناة السويس 15.55جنيه للشراء 15.65جنيه للبيع



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 15.54جنيه للشراء 15.64جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.54 جنيه للشراء 15.64جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر 15.53 جنيه للشراء 15.63جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك عودة 15.55 جنيه للشراء 15.65جنيه للبيع



سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى 15.54 جنيه للشراء 15.64 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.54 جنيه للشراء 15.64 جنيه للبيع



