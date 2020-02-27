سعر الدولار اليوم الخميس 27-2-2020 في البنوك المصرية
البنك
سعر شراء الدولار
سعر بيع الدولار
سعر الدولار في البنك المركزي
15.5364
15.6641
سعر الدولار في البنك الأهلي
15.53
15.63
سعر الدولار في بنك مصر
15.53
15.63
سعر الدولار في بنك القاهرة
15.53
15.63
سعر الدولار في بنك قناة السويس
15.54
15.64
سعر الدولار في العربي الأفريقي
15.54
15.64
سعر الدولار في بنك بلوم
15.51
15.61
سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي
15.55
15.65
سعر الدولار في بنك SAIB
15.55
15.65
سعر الدولار في بنك مصر إيران
15.53
15.63
سعر الدولار في بنك HSBC
15.55
15.65
سعر الدولار في المصرف العربي
15.54
15.64
سعر الدولار في الكويت الوطني
15.55
15.65
سعر الدولار في بنك عودة
15.55
15.65
سعر الدولار في بنك المشرق
15.55
15.65
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
15.54
15.64
سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي
15.55
15.65
سعر الدولار في المصرف المتحد
15.55
15.65
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
15.55
15.65
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
15.54
15.64
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
15.54
15.64
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
15.55
15.65