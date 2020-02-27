Advertisements
Advertisements
Advertisements

سعر الدولار اليوم الخميس 27-2-2020 في البنوك المصرية

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:50 ص
Advertisements
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
Advertisements
سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم اليوم الخميس 27-2-2020، خلال بدلية التعاملات الصباحية للبنوك العاملة في مصر اليوم وذلك بعدما شهدت العملة الخضراء أطول سلسة تراجع ليصل لقيم ما قبل تحرير سعر الصرف، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 
 15.53جنيه للشراء
 15.63جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 
15.52 جنيه للشراء.
 15.62 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 
 15.54جنيه للشراء.
15.64جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك قناة السويس
 
15.55جنيه للشراء
15.65جنيه للبيع 

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 
 15.54جنيه للشراء
15.64جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 
 15.54 جنيه للشراء
 15.64جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى بنك مصر
 
15.53 جنيه للشراء
15.63جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة
 
15.55 جنيه للشراء
 15.65جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى
 
15.54 جنيه للشراء 
15.64 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 
15.54 جنيه للشراء
15.64 جنيه للبيع



البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

15.5364

15.6641

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.53

15.63

سعر الدولار في بنك مصر

15.53

15.63

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.53

15.63

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.54

15.64

سعر الدولار في العربي الأفريقي

15.54

15.64

سعر الدولار في بنك بلوم

15.51

15.61

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

15.55

15.65

سعر الدولار في بنك SAIB

15.55

15.65

سعر الدولار في بنك مصر إيران

15.53

15.63

سعر الدولار في بنك HSBC

15.55

15.65

سعر الدولار في المصرف العربي

15.54

15.64

سعر الدولار في الكويت الوطني

15.55

15.65

سعر الدولار في بنك عودة

15.55

15.65

سعر الدولار في بنك المشرق

15.55

15.65

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.54

15.64

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

15.55

15.65

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.55

15.65

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.55

15.65

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.54

15.64

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.54

15.64

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.55

15.65



Advertisements

أخبار تهمك

ضربة مزدوجة لمانشستر سيتي قبل موقعة الإياب أمام ريال مدريد

منذ ساعة و 14 دقيقة

بعد انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.. وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل مهمة

منذ حوالي 12 ساعة

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

رد فعل الأهلي بعد عقوبات اتحاد الكرة ضد الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

هجوم ناري من مرتضى منصور على رئيس اتحاد الكرة بعد عقوبات القمة

منذ 37 دقيقة

حظوظ ريال مدريد للتأهل لدور الـ8 في أبطال أوريا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يوجه صفعة قوية لرئيس الزمالك بــ"صورة"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 12 ساعة

أول رسالة من رونالدو لجماهير يوفنتوس بعد السقوط أمام ليون

منذ أقل من ساعة

صدمتين موجعتين لمانشستر سيتي أمام ريال مدريد

منذ ساعتين و 43 دقيقة

وزير الري الأسبق: إثيوبيا انسحبت من المفاوضات لهذا السبب

منذ حوالي 8 ساعات

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس.. شديد البرودة ليلًا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

منذ حوالي 6 ساعات

نائب رئيس غرفة السياحة: لا يمكننا وقف العمرة بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:05 ص

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

ضربة مزدوجة لمانشستر سيتي قبل موقعة الإياب أمام ريال مدريد

08:56 ص

صدمتين موجعتين لمانشستر سيتي أمام ريال مدريد

07:27 ص

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

10:23 م

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

06:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status