تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في أمريكا

أعلنت وزارة الصحة الأمريكية، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، غير متصلة بمناطق تفش معروفة للفيروس، في مؤشر على إمكانية أن يكون الفيروس منتشر بالفعل في البلاد.

و ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، نقلًا عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه لا يبدو أن المريض سبق أن سافر إلى الصين أو اختلط بأي حالات إصابة بالفيروس.

وأعربت السلطات الصحية بأمريكا عن قلقها من إمكانية حدوث إصابات جماعية بالفيروس، بحيث ينتشر خارج مناطق الحجر الصحي أو عمليات الاختلاط المعروفة مع المصابين.

وكانت الولايات المتحدة، قد أعلنت أن بها 15 حالة إصابة بكورونا حتى الآن.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات من البيت الأبيض ، إنه ربما يقيد السفر من وإلى إيطاليا وكوريا الجنوبية "في الوقت المناسب"، وسط تفشي فيروس كورونا، مضيفًا: "في الوقت المناسب ربما نفعل ذلك، وحالياً، الوقت ليس مناسباً.. سنرى ماذا يحدث".

وأكد ترامب أنه لا يصدق أن انتشار الفيروس في الولايات المتحدة "أمر حتمي"، لافتًا إلى أن مخاطر إصابة الأمريكيين بفيروس كورونا لا تزال "ضئيلة للغاية".

وتلقى ترامب عقب لقائه مع مسؤولين في مجال الصحة بالولايات المتحدة، تقريراً بشأن فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه مستعد لفعل كل ما هو ضروري لوقف انتشار المرض، نقلًا عن قناة روسيا اليوم.