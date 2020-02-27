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بغداد تسجل أول إصابة بفيروس "كورونا"

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:07 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة العراقية، صباح اليوم الخميس، أول إصابة بفيروس "كورونا"، حسبما أعلنت وزارة الصحة العراقية.

 

وقالت الصحة العراقية، في بيان لها: "تبين وزارة الصحة اكتشافها حالة شاب في بغداد مصاب بفيروس كورونا المستجد كان قد عاد للعراق من إيران وراجع إحدى المؤسسات الصحية في بغداد وأخذت له الفحوصات المختبرية وتم الحجر عليه".

 

وأضافت الصحة العراقية: "تبين فيما بعد أن نتيجة الفحوصات المختبرية موجبة وهو حاليا بصحة جيدة في أحد المستشفيات الخاصة ببغداد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لمتابعة حالته وحسب اللوائح الصحية العالمية".

 

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