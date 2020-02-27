الأرصاد تحذر المواطنين: لا تنخدعوا في الطقس.. مازلنا في الشتاء

قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار منذ الأمس ومستمرة حتى السبت المقبل، حيث تنعدم فرص سقوط الأمطار، وترتفع درجة الحررة بشكل تدريجي.





وأشار "عطا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن الشبورة المائية هي الظاهرة الأكثر تأثير على حالة طقس خلال هذه الأيام على كافة أنحاء الجمهورية، محذرًا من شدة برودة الطقس ليلا.



