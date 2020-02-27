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مدرب صن دوانز عن قوة الأهلي: برشلونة لم يحقق أرقامه هذا الموسم

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:05 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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علق بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، عن قوة النادي الأهلي، قبل مواجهة الفريقين المرتقبة، في ذهاب دور الـ8 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


وقال موسيماني، إن الأهلي فريق قوي ومنظم ويقدم عروضا مميزا في الفترة الأخيرة تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، مشيرا إلى أنه ليس من السهل على أي مدير فني الفوز بكافة مباريات الدوري.

 

وتابع مدرب صن داونز، خلال تصريحات عبر برنامج "اللعيب": "لو لم أكن مخطئا، لاعبو الأهلي سجلوا 45 هدفا واستقبل الفريق 3 أهداف فقط في شباكه، فهذا الرقم لم يحققه حتى برشلونة مما يوضح قوة الأهلي".

 

وأكمل "لا أعتقد أننا سنكرر نتيجة العام الماضي، الفوز على الأهلي بخمسة أهداف أمر يحدث مرة واحدة في التاريخ".

  

وشدد على أنه يحترم كل الفرق المصرية وبالتحديد الأهلي والزمالك الذي واجههم من قبل ونجح في تحقيق نتائج جيدة أمامهم.

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