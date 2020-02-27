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فيلم أجاي ديفجان الجديد يشهد أول تعاون له مع المخرج Neeraj Pandey

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:59 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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يستعد النجم الهندي الكبير أجاي ديفجان للبدء في العمل على أحدث أفلامه السينمائية الذي سيكون بعنوان Chanakya.

وحسبما ذكر موقع "إنديا توداي"، فإن التصوير يبدأ رسميا في شهر أكتوبر المقبل، عقب احتفال أجاي بطرح فيلمه الجديد المرتقب الذي يشارك في بطولته النجم أكشاي كومار ورانفير سينغ.

وقال الموقع الهندي الناطق بالإنجليزية أن فيلم Chanakya الجديد سيشهد أول تعاون لأجاي ديفجان مع المخرج Neeraj Pandey.

وكان من أبرز الأعمال السينمائية التي قدمها المخرج Neeraj Pandey، فيلم Special 26 من بطولة النجم أكشاي كومار.
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