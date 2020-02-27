فيلم "No Time To Die" يتناول حياة جيمس بوند بعد التقاعد



وي حوار نقلته صحيفة ديلي ميل، قال مخرج الفيلم، أن No Time To Die سيركز على حياة جيمس بوند للمرة الأولى في فترة ما بعد التقاعد.



وأوضح أنه لم يسبق لأي من أفلام جيمس بوند السابقة أن تناولت هذا الجانب من حياة جيمس بوند بشكل مستفيض، إذا كانت دائما تركز على الصراعات من أول دقيقة.



وستكون حالة التقاعد مدخلا لسرد الأحداث، إذ ستبدأ أحداث الفيلم بعد مرور 5 سنوات كاملة على تقاعد شخصية العميل السري عن عمله.



كشف المخرج "كاري جوجي" عن جانب من تفاصيل الجزء الجديد المرتقب من سلسلة أفلام جيمس بوند، التي يعود بها النجم دانيال كريج لدور البطولة للمرة الخامسة على التوالي.