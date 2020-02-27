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كيث أوربان يفاجئ نيكول كيدمان بزيارة بموقع تصوير مسلسلها الجديد

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:57 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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بدأت النجمة الكبيرة نيكول كيدمان بتصوير فيلمها الجديد The Prom، بأحد مواقع التصوير الخارجي بمدينة نيويورك، والذي تنتجه شركة نيتفلكس، وتبثه على منصتها الإلكترونية للعرض في عام 2021 القادم.

ونشرت صحيفة ديلي ميل، لقطات لنيكول، خلال تصويرها لمشاهد الفيلم، وقد ظهرت بإطلالة شتوية، واعتلت وجهها ابتسامة عريضة بعد أن فاجئها زوجها المغني الأسترالي الشهير كيث أوربان بزيارة.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن فيلم The Prom، مستوحى من عرض مسرحي كان قد عرض على مسرح برودواي، ويحمل العنوان نفسه.

ويخرج الفيلم، المخرج الكبير "ريان مرفي"، ويشارك في بطولته، أندرو رانيلز، الذي جسد الدور الرئيسي بالنسخة المسرحية للفيلم، المستوحاة من رواية تحمل عنوان The Book Of Mormon.
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