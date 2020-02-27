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أوكتافيا سبنسر تبدأ تصوير مسلسلها الجديد Self Made

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:56 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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بدأت النجمة الكبيرة أوكتافيا سبنسر تصوير مشاهد مسلسلها الجديد Self Made الذي تتعاون خلاله مع شركة نتفليكس.

ونشرت صحيفة ديلي ميل، لقطات من ظهور اوكتافيا بموقع تصوير المسلسل، الذي تعتبر احداثه مستوحاة من حياة المليونيرة الأمريكية Sarah Breedlove.

وذكرت الصحيفة أن Sarah Breedlove، عرفت في التاريخ الأمريكي كأول سيدة أمريكية تنجح في أن تصبح مليونيرة في تاريخ الولايات المتحدة.

وتدار القصة في حقبة تاريخية بفترة أوائل القرن الـ 20، لذا ظهرت أوكتافيا بإزياء في موقع تصوير المسلسلة تتناسب مع هذه الحقبة.
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