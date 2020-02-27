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تايوان ترفع مستوى الاستجابة الوبائية بسبب مخاوف كورونا

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:56 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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رفعت تايوان، اليوم الخميس، مستوى الاستجابة الوبائية إلى أعلى مستوى حيث اتعدت حزمة بقيمة 2 مليار دولار لتخفيف تأثير تفشي فيروس كورونا على اقتصادها الذي يعتمد على التصدير، وأجلت حدثًا دينيًا كبيرًا من المقرر إجراؤه في الشهر المقبل، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

تتيح هذه الخطوة للحكومة معالجة تفشي الفيروس بطريقة أسرع بكثير من خلال توفير المزيد من الموارد في مختلف الوزارات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية.

أعلن رئيس الوزراء سو تسنغ تشانج القرار في اجتماع لمجلس الوزراء، مستشهدا بحالات انتقال متفرقة من المجتمع في الجزيرة، والتي شهدت 32 حالة اصابة بفيروس كورونا وموت واحد.

جاء ذلك بعد يومين من موافقة البرلمان التايواني على حزمة بقيمة 60 مليار دولار تايواني (ملياري دولار) لتخفيف تأثير الفيروس على اقتصاده، بما في ذلك القروض للشركات الصغيرة، والإعانات لوكالات السياحة التي تضررت بشدة وحتى قسائم المشتريات في الأسواق الليلية الشهيرة في تايوان.

قالت رئيسة تايوان تساي إنغ ون أثناء الإشراف على القوات المكلفة بالتطهير صباح اليوم الخميس "مع تزايد تفشي الوباء الدولي يومًا بعد يوم، تحتاج تايوان إلى تعزيز دفاعها ضد الفيروس.. سنقوم بدمج جميع الموارد الحكومية لمكافحة تهديدات فيروس كورونا."

وعلي صعيد اخر، علقت الجزيرة إلى حد كبير روابط السفر والسياحة مع الصين للحد من انتشار الفيروس ونصحت المواطنين بعدم زيارة كوريا الجنوبية.

أقرت تايوان هذا الأسبوع مشروع قانون لمعاقبة الأشخاص الذين ينتهكون أوامر الحجر الصحي التي تفرضها الحكومة، ويواجه الذين يقومون بانتهاك القانون غرامة قدرها مليوني دولار أو السجن لمدة عامين.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا تايوان

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