الكشف عن العنوان الرسمي للجزء الثالث من سلسلة أفلام Jurassic World



ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية الصورة التي نشرها المخرج الأمريكي، والتي ظهر عليها اسم الفيلم Jurassic World: Dominion.



ومن المنتظر أن يشهد هذا الجزء الجديد من السلسلة الشهيرة، عودة كافة أبطال السلسلة الأصلية من أفلام حديقة الديناصورات، ومنهم النجم جيف جولدبلوم.



في حين يعود في الأدوار الرئيسية بالفيلم، كل من النجم الكبير كريس برات، والنجمة الشابة بريس دالاس.



اعلن المخرج كولين تريفورو عبر صورة نشرها على حسابه الرسمي على موقع انستجرام، عن الاسم الرسمي للجزء الثالث المرتقب من سلسلة أفلام حديقة الديناصورات الشهيرة Jurassic World.