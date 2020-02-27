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الصين تسجل 433 إصابة بفيروس كورونا و29 حالة وفاة

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:50 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الخميس، إن البر الرئيسي الصيني أبلغ عن 433 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 26 فبراير، مقارنة بـ 406 في اليوم السابق، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

ذكرت هيئة الصحة أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة في الصين القارية وصل الآن إلى 78497 حالة.

بلغ عدد الوفيات الجديدة 29، وهو أدنى معدل يومي منذ 28 يناير، وهبط من 52 في اليوم السابق. وقد تسبب تفشي المرض في مقتل 2744 شخصًا.

سجلت هوبى، مركز تفشى المرض في الصين، 409 حالة جديدة و26 حالة وفاة يوم الاربعاء. كانت بكين ومقاطعات هيلونغجيانغ وخنان مراكز الوفيات الثلاثة الأخرى.

كما بلغ عدد الحالات الجديدة خارج هوبى 24 شخص ارتفاعًا من 5 حالات في اليوم السابق، وعكس خمسة أيام من الانخفاضات.

وعلي صعيد اخر، ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في بكين يوم 26 فبراير إلى 10 من صفر في اليوم السابق. وصرح بانغ شينغ هو، نائب رئيس مركز بكين لمكافحة الأمراض، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس بأنه كان حالة عنقودية.

تحول السلطات الصينية انتباهها إلى مصادر العدوى المحتملة من الخارج، حيث إن عدد الحالات الجديدة خارج الصين يتجاوز الآن الحالات المحلية.

فقد أبلغت أكثر من 40 دولة ومنطقة خارج البر الرئيسي للصين عن إصابات. يوم الأربعاء، تم اكتشاف حالات لأول مرة في البرازيل وباكستان والنرويج واليونان ورومانيا والجزائر.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا حالة جديدة الصين

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