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محافظ الشرقية: متابعة يومية لوضع القطاع الصحي والتعليم

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:29 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن هناك توجيه من القيادة السياسية بالاهتمام بملفي التعليم والصحة بالمحافظات، وجعلهما أولوية أولى كونهما أساس بناء الإنسان المصري.

وأشار "غراب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن هناك متابعة لمستوى الأداء لقطاعي الصحة والتعليم داخل محافظة الشرقية، حيث هناك تقارير أسبوعية وشهرية توضع عن مستوى الأداء.

وأضاف محافظ الشرقية، أن هناك اجتماعات دورية تعقد مع المسئولين بالمحافظة مع مسئولي وزارتي الصحة والتعليم لمتابعة الوضع، وحل أي مشكلات، موضحا أن هناك خطة مركزية لتطوير التعليم لبناء مدارس جديدة، وزيادة عدد الفصول، مؤكدا أن هناك متابعة يومية لوضع القطاع الصحي بالمحافظة.
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الكلمات المفتاحية

محافظ الشرقية بوابة الفجر الفجر الصحة الرى التعليم

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