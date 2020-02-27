الصين تطلب من المناطق الأقل عرضة لفيروس كورونا استئناف خدمات السفر

قالت سلطات الهجرة، اليوم الخميس، إنه يجب علي المناطق المعرضة لخطر منخفض في الصين بسبب فيروس كورونا أن تستأنف خدمات التأشيرة وجواز السفر للمسافرين الصينيين والأجانب على حد سواء لمساعدة البلاد على العودة إلى العمل، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".



وقالت إدارة الهجرة الصينية، إن المناطق متوسطة الخطورة يجب أن تفعل الشيء نفسه تبعا لحالة الوباء داخل حدودها.



وقالت هيئة الهجرة على حسابها الرسمي "ويبو" أنها ستطرح تدابير لتسهيل مثل هذه التحركات، دون تقديم مزيد من التفاصيل.



وعلي صعيد آخر، قال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، اليوم الاربعاء، في اعلان بثه التلفزيون الحكومي ان 19 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 139 شخصا بفيروس كورونا في ايران.



شهدت إيران أكبر عدد من الوفيات بسبب فيروس كورونا خارج الصين، حيث ظهر الفيروس في أواخر عام 2019.



وفي وقت سابق، قال موقع اقتصاد اون لاين، الثلاثاء، إنه توفي اثنين آخرين من الإيرانيين المصابين بفيروس كورونا، مما يرفع عدد القتلى في إيران إلى 14، والتي سجلت أعلى عدد من الوفيات خارج الصين، حيث ظهر الفيروس في أواخر العام الماضين.



وقال رئيس جامعة سايف للعلوم الطبية وفقًا للموقع الإلكتروني "أظهرت الاختبارات أن لديهم فيروس كورونا جديدًا". كما اوضحت وزارة الصحة يوم الاثنين إنه اصيب 61 شخصا في إيران.



يكافح رجال الدين في إيران لكبح جماح الفيروس منذ يوم الأربعاء، عندما أكدت طهران مقتل أول شخصين، في مدينة قم الشيعية المقدسة.



وقد أمرت السلطات بإلغاء الحفلات وإغلاق المدارس والجامعات والمجمعات الرياضية على مستوى البلاد كإجراء وقائي.

