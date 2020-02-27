Advertisements
Advertisements
Advertisements

الصين تطلب من المناطق الأقل عرضة لفيروس كورونا استئناف خدمات السفر

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:28 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
Advertisements
قالت سلطات الهجرة، اليوم الخميس، إنه يجب علي المناطق المعرضة لخطر منخفض في الصين بسبب فيروس كورونا أن تستأنف خدمات التأشيرة وجواز السفر للمسافرين الصينيين والأجانب على حد سواء لمساعدة البلاد على العودة إلى العمل، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقالت إدارة الهجرة الصينية، إن المناطق متوسطة الخطورة يجب أن تفعل الشيء نفسه تبعا لحالة الوباء داخل حدودها.

وقالت هيئة الهجرة على حسابها الرسمي "ويبو" أنها ستطرح تدابير لتسهيل مثل هذه التحركات، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وعلي صعيد آخر، قال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، اليوم الاربعاء، في اعلان بثه التلفزيون الحكومي ان 19 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 139 شخصا بفيروس كورونا في ايران.

شهدت إيران أكبر عدد من الوفيات بسبب فيروس كورونا خارج الصين، حيث ظهر الفيروس في أواخر عام 2019.

وفي وقت سابق، قال موقع اقتصاد اون لاين، الثلاثاء، إنه توفي اثنين آخرين من الإيرانيين المصابين بفيروس كورونا، مما يرفع عدد القتلى في إيران إلى 14، والتي سجلت أعلى عدد من الوفيات خارج الصين، حيث ظهر الفيروس في أواخر العام الماضين.

وقال رئيس جامعة سايف للعلوم الطبية وفقًا للموقع الإلكتروني "أظهرت الاختبارات أن لديهم فيروس كورونا جديدًا". كما اوضحت وزارة الصحة يوم الاثنين إنه اصيب 61 شخصا في إيران.

يكافح رجال الدين في إيران لكبح جماح الفيروس منذ يوم الأربعاء، عندما أكدت طهران مقتل أول شخصين، في مدينة قم الشيعية المقدسة.

وقد أمرت السلطات بإلغاء الحفلات وإغلاق المدارس والجامعات والمجمعات الرياضية على مستوى البلاد كإجراء وقائي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا فى ايران كورونا في الصين فيروس كورونا الصين

أخبار تهمك

عاجل - أول قرار من الزمالك بعد عقوبات اتحاد الكرة

منذ حوالي 14 ساعة

نائب رئيس غرفة السياحة: لا يمكننا وقف العمرة بسبب كورونا

منذ ساعتين و 37 دقيقة

رد فعل الأهلي بعد عقوبات اتحاد الكرة ضد الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

وزير الري الأسبق: إثيوبيا انسحبت من المفاوضات لهذا السبب

منذ حوالي 7 ساعات

بعد انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.. وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل مهمة

منذ حوالي 11 ساعة

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

حظوظ ريال مدريد للتأهل لدور الـ8 في أبطال أوريا

منذ ساعة و 11 دقيقة

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ ساعة

صدمتين موجعتين لمانشستر سيتي أمام ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يصدم جمهوره بسبب هالاند

منذ أقل من ساعتين

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يوجه صفعة قوية لرئيس الزمالك بــ"صورة"

منذ حوالي 7 ساعات

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس.. شديد البرودة ليلًا

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 11 ساعة

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس غدًا الخميس

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

وفاة امرأة إيرانية بسبب عدوى فيروس كورونا

بسبب "كورونا".. تركيا وأفغانستان يقررا وقف السفر من وإلي إيران

إيران تعلن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس "كورونا" إلى 14 حالة

إيران: إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتا وفاة

إيران تحث المواطنين على البقاء في منازلهم مع انتشار فيروس كورونا

إيران: عدد ضحايا كورونا يصل إلى 16 متوفيا و95 مصابا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:05 ص

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

صدمتين موجعتين لمانشستر سيتي أمام ريال مدريد

07:27 ص

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

10:23 م

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

06:48 م

حظوظ ريال مدريد للتأهل لدور الـ8 في أبطال أوريا

07:57 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status