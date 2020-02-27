الآثار تكشف تفاصيل تخفيض قيمة دخول الأماكن السياحية 50% للأجانب

قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار، إن الاكتشافات الآثرية التي تعلن عنها وزارة السياحة كان لها أكبر الأثر في زيادة عدد السائحين إلى مصر.





وأشار "وزيري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه تقرر تخفيض قيمة دخول المناطق السياحية في محافظات الأقصر، وأسوان، وقنا للأجانب بقيمة 50% خلال شهور الصيف وهى يونيو ويوليو وأغسطس.



