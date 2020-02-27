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الدوري السعودي| التشكيل المتوقع للتعاون في مواجهة الهلال

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:13 ص
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التعاون
التعاون
ريهام عبد المحسن
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يواجه الهلال نظيره التعاون، مساء اليوم الخميس الموافق 27 فبراير 2020، ضمن منافسات الجولة العشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة السابعة وأربعون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.

وتُنقل المباراة المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للتعاون أمام الهلال:-

حراسة المرمى: كاسيو

خط الدفاع: فهد الحمد - أحمد عسيري - ريكاردو ماتشادو - ياسين برناوي

خط الوسط: ساندرو مانويل

خج الوسط الهجومي: نيلدو بيترولينا - سيدريك أميسي - سميحان النابت - هيلدون

خط الهجوم: مالك العبد المنعم

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 44 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي النصر، فيما يتواجد التعاون في المركز السادس، برصيد 29 نقطة.

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