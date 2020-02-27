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التشكيل المتوقع للهلال أمام التعاون في الدوري السعودي للمحترفين

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:11 ص
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الهلال السعودي
الهلال السعودي
ريهام عبد المحسن
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يستعد الفريق الأول للكرة بنادي الهلال لمواجهة نظيره التعاون، مساء اليوم الخميس الموافق 27 فبراير 2020، ضمن منافسات الجولة العشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال ضد التعاون في الدوري السعودي:-

في تمام الساعة الخامسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة السابعة وأربعون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد التعاون في الدوري السعودي:-

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 44 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي النصر، فيما يتواجد التعاون في المركز السادس، برصيد 29 نقطة.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للهلال أمام التعاون:-

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك

خط الوسط: جوستافو كويار - سلمان الفرج

خط الوسط الهجومي: سالم الدوسري - سيباسيتان جيوفينكو - كارلوس إدواردو

خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز

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