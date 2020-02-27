الزمالك ضد الترجي.. تكريس عقدة أم فرصة للثأر؟

يستضيف ستاد "القاهرة الدولي" مساء الجمعة الموافق 28 فبراير 2020، مواجهة نارية تجمع بين فريقي الزمالك والترجي التونسي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي 2019 – 2020.

تأهل الزمالك لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولي برصيد 9 نقاط، بينما صعد فريق الترجي التونسي لهذا الدور بعدما تصدر ترتيب مجموعته برصيد 11 نقطة.

ويسعي فريق الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون للفوز على الترجي التونسي، ليقترب من التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل مباراة الإياب بين الفريقين والتي ستقام في تونس 6 مارس المقبل.

بينما يتطلع الترجي التونسي للثأر من هزيمته بنتيجة 3/1 أمام الزمالك في كأس السوبر الإفريقي، والعودة لتونس بنتيجة إيجابية تسهل مهمته في حسم بطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة القارية في مباراة الإياب.

- تاريخ مواجهات الزمالك ضد الأندية التونسية:

التقي فريق الزمالك مع الأندية التونسية (النجم الساحلي – الترجي – الصفاقسي – الإفريقي) في 27 مواجهة سابقة بالبطولات الإفريقية، فاز الفارس الأبيض في 13 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر 8 مباريات، وسجل 36 هدفا، واستقبلت شباكه 31 هدفا.

واجه الزمالك، الأندية التونسية في 16 مباراة ببطولة دوري أبطال إفريقيا قبل مباراته ضد الترجي التونسي يوم الجمعة، فاز في 6 مباريات، وتعادل في 5 مباريات وخسر مثلها، سجل 19 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.

- تاريخ مواجهات الزمالك ضد الترجي التونسي:

جمعت 9 مباريات فريقي الزمالك والترجي التونسي إفريقيًا وعربيًا، فاز الفارس الأبيض في 4 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وتعادل الفريقين في 3 مباريات، سجل بطل مصر 11 هدفا واستقبلت شباكه 7 أهداف.

التقي بطلي مصر وتونس في 6 مباريات سابقة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فاز الفارس الأبيض في مباراتين، وخسر مباراة وحيدة، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات.

بينما تقابل الفريقين في مباراة وحيدة بالنسخة الأخيرة من كأس السوبر الإفريقي، وحسمها الزمالك بنتيجة 3 /1.

أما على مستوي البطولات العربية، التقي الفريقين عام 2004 في دوري أبطال العرب، وفاز الزمالك في المباراتين 3/0، 2/1 على الترتيب.

ولم يفز الترجي على الزمالك في أي مباراة منذ 26 عامًا، وتحديدًا منذ فوزه بنتيجة 3 /1 في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1994، والتقي بعدها الفريقين في 7 مباريات، فاز الفريق الأبيض في 5 مباريات، وحسم التعادل نتيجة مباراتين.

- موعد مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي:

تقام مباراة الزمالك والترجي يوم الجمعة 28 فبراير 2020 على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والساعة السابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الرابعة بالتوقيت العالمي "جرينتش".