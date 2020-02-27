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حظوظ ريال مدريد للتأهل لدور الـ8 في أبطال أوريا

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:57 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
محمد الصو
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سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، في فخ الهزيمة وسط ملعبه أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، بهدفين مقابل هدف وحيد في ذهاب دور الستة عشر لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

جاء سقوط الميرنجي وسط ملعبه وجماهيره، ليزيد صعوبة فوزه في لقاء الإياب على ملعب الاتحاد، والتأهل لدور الثمانية من البطولة.

وينتظر عشاق الكرة مباراة الإياب بين مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، والمقرر لها يوم السابع عشر من الشهر المقبل، لتحديد المتأهل من دور الستة عشر.

ويرصد "الفجر الرياضي" حظوظ ريال مدريد في التأهل من خلال التقرير الآتي:-

1- يحتاج ريال مدريد لتحقق الفوز بأكثر من هدف خارج أرضه بشرط ألا يقبل أهداف حتى يتمكن من العبور.

2- تحقيق الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، من أجل الاحتكام للوقت الإضافي ورحلات الترجيح في حال استمرار التعادل من أجل حسم بطاقة التأهل.

وبالتالي لا يملك الميرنجي أي خيارات سوى تحقيق الفوز من أجل العبور للدور المقبل، من أرض ملعب الاتحاد معقل السيتيزين.

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