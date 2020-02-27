لاعب بايرن ميونيخ يدعم حارس تشيلسي كيبا

دعم اللاعب الدولي الاسباني تياجو ألكانتارا صانع ألعاب نادي بايرن ميونيخ الألماني مواطنه وزميله في منتخب إسبانيا الحارس الدولي الإسباني كيبا أريزابالاجا حارس مرمى نادي تشيلسي الإنجليزي بعد مباراة الفريقين التي جمعت بين تشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني مساء الثلاثاء علي ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن ضمن منافسات ذهاب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال لاعب بايرن ميونيخ:"حققنا الكثير سويا في المنتخب الأسباني انا وكيبا لا أعلم الوضع الذي يعيشه كيبا حاليا تحديدا في تشيلسي هو لا يشارك أساسيا منذ فترة طويلة لكنه حارس كبير وعظيم".

وأضاف اللاعب الدولي الاسباني تياجو "في دوري أبطال أوروبا لا يمكن التفكير بهذا الأمر لا يمكن أن نقول أننا ضمنا الصعود رغم الفوز الكبير بالذهاب يوجد هناك مباراة عودة نسير خطوة بخطوة، الآن علينا الاستمتاع مع جماهيرنا والتفكير في مباراة الدوري الألماني المقبلة".

يذكر أن نادي بايرن ميونيخ الألماني حقق فوزا كبيرا خارج ارضه بنتيجة ثلاث أهداف مقابل لاشئ أمام نظيره نادي تشيلسي الإنجليزي في المباراة التي جمعت بين تشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني مساء الثلاثاء علي ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن ضمن منافسات ذهاب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه نادي بايرن ميونيخ الألماني نظيره نادي تشيلسي الإنجليزي في مباراة الإياب الشهر المقبل علي ملعب بايرن ارينا الدولي بمدينة ميونيخ الألمانية.