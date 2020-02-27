Advertisements
Advertisements
Advertisements

لاعب بايرن ميونيخ يدعم حارس تشيلسي كيبا

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:49 ص
Advertisements
حارس تشيلسي كيبا
حارس تشيلسي كيبا
علي ماهر حلمي
Advertisements

دعم اللاعب الدولي الاسباني تياجو ألكانتارا صانع ألعاب نادي بايرن ميونيخ الألماني مواطنه وزميله في منتخب إسبانيا الحارس الدولي الإسباني كيبا أريزابالاجا حارس مرمى نادي تشيلسي الإنجليزي بعد مباراة الفريقين التي جمعت بين تشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني مساء الثلاثاء علي ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن ضمن منافسات ذهاب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال لاعب بايرن ميونيخ:"حققنا الكثير سويا في المنتخب الأسباني انا وكيبا لا أعلم الوضع الذي يعيشه كيبا حاليا تحديدا في تشيلسي هو لا يشارك أساسيا منذ فترة طويلة لكنه حارس كبير وعظيم".

وأضاف اللاعب الدولي الاسباني تياجو "في دوري أبطال أوروبا لا يمكن التفكير بهذا الأمر لا يمكن أن نقول أننا ضمنا الصعود رغم الفوز الكبير بالذهاب يوجد هناك مباراة عودة نسير خطوة بخطوة، الآن علينا الاستمتاع مع جماهيرنا والتفكير في مباراة الدوري الألماني المقبلة".

يذكر أن نادي بايرن ميونيخ الألماني حقق فوزا كبيرا خارج ارضه بنتيجة ثلاث أهداف مقابل لاشئ أمام نظيره نادي تشيلسي الإنجليزي في المباراة التي جمعت بين تشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني مساء الثلاثاء علي ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن ضمن منافسات ذهاب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه نادي بايرن ميونيخ الألماني نظيره نادي تشيلسي الإنجليزي في مباراة الإياب الشهر المقبل علي ملعب بايرن ارينا الدولي بمدينة ميونيخ الألمانية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وبايرن ميونخ لدوري الألماني حارس تشيلسي كيبا تشيلسي وبايرن ميونخ اللألمانية

أخبار تهمك

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس غدًا الخميس

منذ حوالي 10 ساعات

وزير الري الأسبق: إثيوبيا انسحبت من المفاوضات لهذا السبب

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

رد فعل الأهلي بعد عقوبات اتحاد الكرة ضد الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - أول قرار من الزمالك بعد عقوبات اتحاد الكرة

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يصدم جمهوره بسبب هالاند

منذ ساعة و 28 دقيقة

بعد انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.. وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل مهمة

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس.. شديد البرودة ليلًا

منذ أقل من ساعة

صدمتين موجعتين لمانشستر سيتي أمام ريال مدريد

منذ ساعة و 14 دقيقة

حظوظ ريال مدريد للتأهل لدور الـ8 في أبطال أوريا

منذ ساعة الا ربع

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يوجه صفعة قوية لرئيس الزمالك بــ"صورة"

منذ حوالي 7 ساعات

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ 36 دقيقة

نائب رئيس غرفة السياحة: لا يمكننا وقف العمرة بسبب كورونا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة تشيلسي ضد بايرن ميونخ بث مباشر اليوم 25 -2-2020 كورة ستار في دوري أبطال أوربا بث مباشر تشيلسي وبايرن

مشاهدة مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ بث مباشر chelsea vs Bayern munich يلا شوت رابط ماتش تشيلسي وبايرن watch online

يلا شوت مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ بث مباشر Yalla bein متعدد كورة ستار مشاهدة ماتش تشيلسي وبايرن اليوم مباشر بدون تقطيع النقل

بث حي KORA GOAL مشاهدة بايرن ميونخ وتشيلسي اليوم الثلاثاء 25-2-2020 بدوري أبطال أوربا HD

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة تشيلسي وبايرن ميونخ بث مباشر تشيلسي NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش NOW

موعد مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ اليوم| مشاهدة مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ اليوم 25-2-2020 في دوري أطبال أوربا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:05 ص

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

صدمتين موجعتين لمانشستر سيتي أمام ريال مدريد

07:27 ص

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

10:23 م

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

06:48 م

حظوظ ريال مدريد للتأهل لدور الـ8 في أبطال أوريا

07:57 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status