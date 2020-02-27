نجم نابولي يعلق على التعادل مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا

كشف لورينزو إنسيني نجم نابولي الإيطالي عقب التعادل مع برشلونة بهدف لكل منهما في مباراة الذهاب في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا أنه طلب من الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني الحصول على قميصه قبل انطلاق المباراة مؤكدًا أنه فخور بالحصول على قميص الأرجنتيني كما أعرب عن استيائه مع الفريق الكتالوني.

وقال إنسيني في تصريحات عقب نهاية اللقاء:"قبل المباراة طلبت من ميسي الحصول على قميصه، إنه لشرف لي أن أرتديه وأحصل عليه".

وأضاف:"هذه النتيجة تجعلنا نشعر بالمرارة لأننا لعبنا في نفس مستواهم، قدمنا تضحيات كبيرة والآن يتعين علينا التفكير في الدوري مرة أخرى".

وعن غياب بوسكيتس وفيدال في مباراة العودة، قال إنسيني:" لديهم لاعبون أقوياء آخرون، علينا أن نركز أن نلعب هناك جيدًا، نريد التأهل للدور المقبل".

واختتم إنسيني تصريحاته قائلاً: "كانت المباراة حافز لأننا نواجه برشلونة وليونيل ميسي لأول مرة، أشعر أننا كان يجب أن نحقق نتيجة أفضل أمام جماهيرنا"