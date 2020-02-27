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شبورة مائية كثيفة تضرب الطرق الرئيسية في الإسماعيلية
الخميس 27/فبراير/2020 - 07:44 ص
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هشام إسماعيل
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شهدت الطرق الزراعية والصحراوية في محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الخميس، انتشار الشبورة المائية الكثيفة، ما أدى إلى تدهور مستوى الرؤية على الطرق الزراعية والصحراوية، وفي العديد من الشوارع والميادين الرئيسية بمراكز المحافظة المختلفة.
وتسببت الشبورة في إرباك حركة المرور على طرق: "الإسماعيلية – القاهرة الصحراوي، وطريق بورسعيد، وطريق الزقازيق الزراعي، وطريق الإسماعيلية - السويس الصحراوي"، وانتظر قائدو السيارات على جانب الطرق للتجنب من عدم الرؤية التي سيطرت على الطرق بسبب "الشبورة".
وكثفت إدارة مرور الإسماعيلية، برئاسة العميد "حمدي عبد النبي"، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور المحافظة، الخدمات المرورية والرقابة على الطرق الزراعية والسريعة، وتوجيه قائدي السيارات بتوخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة، خاصة في ظل انخفاض مستوى الرؤية، نظرًا لوجود شبورة كثيفة، وذلك حفاظًا على سلامتهم وسلامة المواطنين.
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