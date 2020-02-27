شبورة مائية كثيفة تضرب الطرق الرئيسية في الإسماعيلية

شهدت الطرق الزراعية والصحراوية في محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الخميس، انتشار الشبورة المائية الكثيفة، ما أدى إلى تدهور مستوى الرؤية على الطرق الزراعية والصحراوية، وفي العديد من الشوارع والميادين الرئيسية بمراكز المحافظة المختلفة.





وتسببت الشبورة في إرباك حركة المرور على طرق: "الإسماعيلية – القاهرة الصحراوي، وطريق بورسعيد، وطريق الزقازيق الزراعي، وطريق الإسماعيلية - السويس الصحراوي"، وانتظر قائدو السيارات على جانب الطرق للتجنب من عدم الرؤية التي سيطرت على الطرق بسبب "الشبورة".



