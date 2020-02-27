بعد إيطاليا .. فيروس كورونا يهدد الكرة الإسبانية

كشفت وسائل إعلام إسبانية أنه تم تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا في العاصمة الإسبانية مدريد وذلك عقب ساعات من الإعلان عن وجود حالة مصابة بنفس الفيروس في مدينة برشلونة.

وأفادت إذاعة كادينا سير الإسبانية بأنه تم تسجيل أول حالة مصابة بهذا الفيروس في مدينة مدريد وأن هذا الأمر يهدد إقامة مباريات الدوري الإسباني في الفترة المقبلة.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أنه تم تأجيل العديد من المباريات في الدوري الإيطالي هذا الأسبوع خوفًا من تفشي الفيروس في بعض أقاليم إيطاليا وقد يحدث هذا الأمر كذلك في الدوري الإسباني.

وجاءت تلك التقارير قبل أيام فقط من كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل والذي يستضيف فيه ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو.