Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد إيطاليا .. فيروس كورونا يهدد الكرة الإسبانية

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:40 ص
Advertisements
كلاسيكو الأرض
كلاسيكو الأرض
ريهام عبد المحسن
Advertisements

كشفت وسائل إعلام إسبانية أنه تم تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا في العاصمة الإسبانية مدريد وذلك عقب ساعات من الإعلان عن وجود حالة مصابة بنفس الفيروس في مدينة برشلونة.

وأفادت إذاعة كادينا سير الإسبانية بأنه تم تسجيل أول حالة مصابة بهذا الفيروس في مدينة مدريد وأن هذا الأمر يهدد إقامة مباريات الدوري الإسباني في الفترة المقبلة.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أنه تم تأجيل العديد من المباريات في الدوري الإيطالي هذا الأسبوع خوفًا من تفشي الفيروس في بعض أقاليم إيطاليا وقد يحدث هذا الأمر كذلك في الدوري الإسباني.

وجاءت تلك التقارير قبل أيام فقط من كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل والذي يستضيف فيه ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هو كلاسيكو الارض مباراة كلاسيكو الارض كورونا يهدد الكرة الإسبانية فيروس كورونا يهدد الكرة الإسبانية فيروس كورونا وكرة القدم فيروس كورونا ريال مدريد برشلونة

أخبار تهمك

عاجل.. اتحاد الكرة يوجه صفعة قوية لرئيس الزمالك بــ"صورة"

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يصدم جمهوره بسبب هالاند

منذ ساعة و نصف

وزير الري الأسبق: إثيوبيا انسحبت من المفاوضات لهذا السبب

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

صدمتين موجعتين لمانشستر سيتي أمام ريال مدريد

منذ ساعة و 16 دقيقة

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس غدًا الخميس

منذ حوالي 10 ساعات

حظوظ ريال مدريد للتأهل لدور الـ8 في أبطال أوريا

منذ ساعة الا ربع

بعد انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.. وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل مهمة

منذ حوالي 11 ساعة

رد فعل الأهلي بعد عقوبات اتحاد الكرة ضد الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ 38 دقيقة

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس.. شديد البرودة ليلًا

منذ أقل من ساعة

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول قرار من الزمالك بعد عقوبات اتحاد الكرة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 10 ساعة

نائب رئيس غرفة السياحة: لا يمكننا وقف العمرة بسبب كورونا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

قبل الكلاسيكو.. برشلونة يكرر فوزه على ريال مدريد في السلة

فيروس كورونا يهدد كلاسيكو الأرض

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 26 فبراير 2020

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:05 ص

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

صدمتين موجعتين لمانشستر سيتي أمام ريال مدريد

07:27 ص

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

10:23 م

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

06:48 م

حظوظ ريال مدريد للتأهل لدور الـ8 في أبطال أوريا

07:57 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status