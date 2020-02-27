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الأهلي يدعم كهربا لتجاوز الأزمة النفسية

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:37 ص
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كهربا
كهربا
علاء خليف
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 أثرت العقوبات التي وقعها اتحاد الكرة على محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي بالإيقاف حتي نهاية الموسم وتغريمه ماليًا لى الحالة النفسية للاعب في الفترة الحالية، خاصة وأنه كان لديه طموحات كبيرة بالمشاركة مع الفريق الأحمر.

وذكرت تقارير صحفية أن "كهربا" مستاء بشدة من جلوسه على دكة بدلاء الأهلي وابتعاده عن المشاركة بشكل أساسي مع الفريق الأحمر خلال الفترة الماضية ومنذ إنتقاله إليه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وتحدث في ذلك الأمر مع بعض المقربين منه قبل مباراة السوبر أمام الزمالك في الإمارات.

وأشارت التقارير أن محمود كهربا اعتاد المشاركة بشكل أساسي مع الأندية التي لعب لها، لكنه في الأهلي يجلس على مقاعد البدلاء، وذلك أثر عليه نفسيًا بشكل كبير، إلي أنه لم يختلق أي أزمات أو مشاكل داخل الفريق.

وتسببت العقوبة القاسية التي تعرض لها "كهربا" بالايقاف حتي نهاية الموسم عقب أحداث مباراة السوبر المصري في غضب وحزن اللاعب، خاصة وأن النادي الأهلي لم يتقدم بتظلم على عقوبة اللاعب حتي الآن مما قد يحرمه من المشاركة بالمباريات في القترة المقبلة.

ويحاول بعض اللاعبين الكبار داخل الأهلي وأفراد الجهاز الفني دعم اللاعب نفسيا ومعنويا لتجاوز هذه الأزمات.

وكانت لجنة الإنضباط قررت معاقبة كهربا بالإيقاف حتي نهاية الموسم وتغريمه 100 ألف جنيه بعد أحداث مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات، والذي فاز به الفريق الأبيض 4/3 بركلات الترجيح.

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