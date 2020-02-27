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ديمبيلي يتمسك بالبقاء في برشلونة

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:33 ص
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عثمان ديمبيلي
عثمان ديمبيلي
علاء خليف
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تمسك النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي بالاستمرار مع فريق برشلونة ورفض فكرة الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية أن "ديمبلي" يريد البقاء داخل النادي الكتالوني في الموسم المقبل، ويرفض مغادرة برشلونة خلال الصيف المقبل، ويسعي بقوة لإستعادة مستواه والتواجد في تشكيلة الفريق بالموسم المقبل.

وواجه عثمان ديمبلي انتقادات عنيفة خلال الفترة الماضية، بسبب تراجع مستواه وعدم تأقلمه مع برشلونة، بالإضافة لتكرار اصابته وغيابه فترات طويلة عن مباريات الفريق الكتالوني.

ورغم ما حدث لـ"ديمبلي" والانتقادات الذي تعرض له لكنه يرفض الاستسلام ويريد البقاء مع برشلونة الموسم المقبل.

ويغيب عثمان ديمبلي عن الملاعب في الفترة الحالية، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها في شه نوفمبر الماضي، حيث كان من الفترض عودته قبل أسابيع ولكنه تعرض لإنتكاسة ويغيب عن الفريق حتي نهاية الموسم.

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