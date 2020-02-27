نجم لايبزيج مطلوب في ليفربول

أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن ليفربول الإنجليزي يخطط للتعاقد مع الألماني تيمو فيرنر نجم لايبزيج الألماني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تعزيز خط هجومه.

وكشف الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا أن ليفربول أحرز تقدماً جيداً في مفاوضاته مع ممثلي تيمو فيرنر لكن مازالت المفاوضات مستمرة بين الطرفين.

وأكد الصحفي الإيطالي أن ليفربول قدم عقداً للنجم الألماني الشاب يمتد حتى يونيو عام 2025 براتب تبلغ قيمته 8 ملايين يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى مكافآت مختلفة.

وأوضح الصحفي الإيطالي أن ليفربول في طريقه للتعاقد مع صاحب فيرنر البالغ من العمر 23 عامًا علمًا أن النجم الألماني مطلوب في عدة أندية على رأسها برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونخ وإنتر ميلان.