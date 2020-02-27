صدمتين موجعتين لمانشستر سيتي أمام ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية عالمية بأن مانشستر سيتي صدمتين موجعتين وذلك على الرغم من الفوز على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف في مباراة ذهاب في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا في المباراة التي احتضنها ملعب سانتياجو برنابيو.

وكشفت التقارير الصحفية أن مدافع بينيامين ميندي مدافع مانشستر سيتي حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 29 وبالتالي سيغيب عن مباراة العودة التي ستقام على ملعب الإتحاد معقل مانشستر سيتي بسبب تراكم البطاقات.

كما أشارت التقارير الصحفية إلى أنه في الدقيقة 32 إضطر الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي لإجراء تغيير إضطراري بخروج المدافع إيميرك لابورت بسبب الإصابة ودخول البرازيلي فرناندينيو بدلاً منه