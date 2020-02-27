راموس ينافس بوفون على رقم قياسي في دوري أبطال أوروبا

كشفت تقارير صحفية إحصائية أن سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني تجاوز رقم الإيطالي جانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس في عدد المشاركات الأساسية في مباريات دوري أبطال أوروبا.

وأفادت شبكة أوبتا للإحصائيات بأن راموس ظهر أمام مانشستر سيتي في مباراته رقم 124 كلاعب أساسي في دوري أبطال أوروبا متفوقًا على بوفون الذي ظهر في 123 مباراة فقط كأساسي ويعتبر راموس هو صاحب الرقم القياسي في البطولة.

وألمحت الشبكة الإحصائية أن كريم بنزيما خاض مباراته رقم 100 أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بقميص ريال مدريد وقد سجل مع الملكي 52 هدفًا فقط في المسابقة.