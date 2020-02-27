Advertisements
Advertisements
Advertisements

راموس ينافس بوفون على رقم قياسي في دوري أبطال أوروبا

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:24 ص
Advertisements
راموس
راموس
ريهام عبد المحسن
Advertisements

كشفت تقارير صحفية إحصائية أن سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني تجاوز رقم الإيطالي جانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس في عدد المشاركات الأساسية في مباريات دوري أبطال أوروبا.

وأفادت شبكة أوبتا للإحصائيات بأن راموس ظهر أمام مانشستر سيتي في مباراته رقم 124 كلاعب أساسي في دوري أبطال أوروبا متفوقًا على بوفون الذي ظهر في 123 مباراة فقط كأساسي ويعتبر راموس هو صاحب الرقم القياسي في البطولة.

وألمحت الشبكة الإحصائية أن كريم بنزيما خاض مباراته رقم 100 أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بقميص ريال مدريد وقد سجل مع الملكي 52 هدفًا فقط في المسابقة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس سرخیو راموس ريال مدريد راموس دفاع سيرجيو راموس جميع اهداف سيرجيو راموس تجديد عقد سيرجيو راموس بوفون يوفنتوس بوفون

أخبار تهمك

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الأرصاد تتوقع بشرى سارة عن الطقس

منذ ساعة و 13 دقيقة

وزير الري الأسبق: إثيوبيا انسحبت من المفاوضات لهذا السبب

منذ حوالي 6 ساعات

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس غدًا الخميس

منذ حوالي 9 ساعات

نائب رئيس غرفة السياحة: لا يمكننا وقف العمرة بسبب كورونا

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - أول قرار من الزمالك بعد عقوبات اتحاد الكرة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 9 ساعات

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يوجه صفعة قوية لرئيس الزمالك بــ"صورة"

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر | Real Madrid v Man City live stream

منذ حوالي 10 ساعة

رد فعل الأهلي بعد عقوبات اتحاد الكرة ضد الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

بعد انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.. وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل مهمة

منذ حوالي 10 ساعات

زيدان يعبر عن غضبه بعد مباراة مانشستر سيتي ويؤكد: أنتظر الجماهير في الكلاسيكو

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 10 ساعة

مهاجم شيفيلد يسخر من راموس بعد طرده في مباراة مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أخبار ليفربول اليوم الجمعة 4 يناير 2019

بالأرقام.. أفضل دقة تمريرات للحراس بالدوريات الأوروبية هذا الموسم

أجويرو يحقق رقمًا سلبيًا بعد إهدار ركلة جزاء أمام توتنهام

قبل مواجهة ليفربول.. تير شتيجن يسجل رقما مميزًا في دوري أبطال أوروبا

نيجريدو: هذه أزمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

مفاجآت في قائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري الأبطال

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:23 م

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

06:48 م

نائب رئيس غرفة السياحة: لا يمكننا وقف العمرة بسبب كورونا

06:31 ص

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

09:22 م

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

03:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status