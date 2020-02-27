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اتحاد الكرة يعلن عقوبات مباراة القمة

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:19 ص
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الأهلي
الأهلي
ريهام عبد المحسن
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كشف اتحاد كرة القدم المصري برئاسة عمرو الجناينى عن العقوبات التي اتخذتها إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز التي كان مقرراً لها يوم الإثنين الماضي.

واعتبرت إدارة المسابقات في اتحاد الكرة الزمالك منسحباً من المباراة بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة وإعمالاً لنص المادتين 46 و 47 من لائحة المسابقات والبند 30 في الفقرة الثانية من شروط ونظام المسابقة.

وعلق الأهلي على عقوبات اتحاد الكرة أمام الزمالك مؤكدين أنهم لم يرضوا بغير تطبيق القانون واللائحة خاصة وأن الفريق سلك الطرق القانونية وذهب للملعب وانتظر المدة القانونية قبل انهاء المباراة.

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