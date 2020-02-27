محمد صلاح مرشح للإنضمام إلى ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن بين المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مرشح للإنضمام إلى ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة إكسبريس البريطانية أن ريال مدريد استقر على ضم صلاح من أجل علاج المشاكل الهجومية التي يعاني منها الملكي مؤكدة أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مستعد لدفع 150 مليون يورو لضم الفرعون المصري.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد ليس لديه أي مانع في دفع 300 مليون يورو من أجل ضم الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ريال مدريد اشترط رحيل نجمه الويلزي جاريث بيل عن الفريق من أجل إتمام صفقة محمد صلاح.