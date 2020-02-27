Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد صلاح مرشح للإنضمام إلى ريال مدريد

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:15 ص
Advertisements
محمد صلاح
محمد صلاح
ريهام عبد المحسن
Advertisements

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن بين المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مرشح للإنضمام إلى ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة إكسبريس البريطانية أن ريال مدريد استقر على ضم صلاح من أجل علاج المشاكل الهجومية التي يعاني منها الملكي مؤكدة أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مستعد لدفع 150 مليون يورو لضم الفرعون المصري.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد ليس لديه أي مانع في دفع 300 مليون يورو من أجل ضم الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ريال مدريد اشترط رحيل نجمه الويلزي جاريث بيل عن الفريق من أجل إتمام صفقة محمد صلاح.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح وريال مدريد محمد صلاح اليوم مع ليفربول محمد صلاح اليوم محمد صلاح ريال مدريد

أخبار تهمك

عاجل - أول قرار من الزمالك بعد عقوبات اتحاد الكرة

منذ حوالي 12 ساعة

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس غدًا الخميس

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 10 ساعة

الأرصاد تتوقع بشرى سارة عن الطقس

منذ ساعة و 16 دقيقة

مهاجم شيفيلد يسخر من راموس بعد طرده في مباراة مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يصدم جمهوره بسبب هالاند

منذ أقل من نصف ساعة

زيدان يعبر عن غضبه بعد مباراة مانشستر سيتي ويؤكد: أنتظر الجماهير في الكلاسيكو

منذ حوالي 3 ساعات

نائب رئيس غرفة السياحة: لا يمكننا وقف العمرة بسبب كورونا

منذ ساعة و 8 دقيقة

رد فعل الأهلي بعد عقوبات اتحاد الكرة ضد الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

وزير الري الأسبق: إثيوبيا انسحبت من المفاوضات لهذا السبب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر | Real Madrid v Man City live stream

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يوجه صفعة قوية لرئيس الزمالك بــ"صورة"

منذ حوالي 6 ساعات

بعد انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.. وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل مهمة

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

صحيفة إسبانية: محمد صلاح في صراع مع 5 لاعبين للإنتقال إلى ريال مدريد

زيدان يطلب صفقات لريال مدريد بمليار دولار

أزمة عنيفة لـ"زيدان" في ريال مدريد

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام فولهام

ثورة "ماني" تنقذ ليفربول في ليلة اختفاء محمد صلاح (فيديو)

زيدان يغدر بجاريث بيل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:23 م

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

06:48 م

نائب رئيس غرفة السياحة: لا يمكننا وقف العمرة بسبب كورونا

06:31 ص

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

09:22 م

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

03:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status