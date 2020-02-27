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برشلونة يصدم جمهوره بسبب هالاند

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:13 ص
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هلاند
هلاند
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة كانت لديه فرصة رائعة للغاية للتعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني في الصيف الماضي لكن النادي الكتالوني رفض الصفقة.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن الأمانة الفنية في برشلونة رأت أن النجم النرويجي لا يتناسب مع طموحات النادي وأن المطلوب مهاجم يمتلك قدرات أفضل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مسئولي برشلونة كانوا يعتقدون أن هالاند لا يمتلك مواصفات اللعب لبرشلونة كما أنهم قيموا هالاند بأنه ضعيف في القدرات التقنية في إستلام الكرات وتمريرها.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن هالاند البالغ من العمر 19 عامًا خاض منذ ذلك الوقت مع فريقي ريد بول سالزبورج النمساوي وبروسيا دورتموند الألماني 40 مباراة واستطاع تسجيل 30 هدف وصنع 8 تمريرات حاسمة.

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