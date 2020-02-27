Advertisements
Advertisements
Advertisements

إنتر ميلان ينافس ليفربول علي ضم مهاجم لايبزيج

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:08 ص
Advertisements
لايبزيج
لايبزيج
علي ماهر حلمي
Advertisements

كشفت تقارير صحفية ايطالية دخول نادي إنتر ميلان الإيطالي ضمن الأندية التي ترغب في ضم اللاعب الدولي الألماني تيمو فيرنر مهاجم نادي لايبزيج الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعويض رحيل المهاجم الدولي الأرجنتيني لوتارو مارتينيز لاعب النادي الإيطالي الذي اقترب من الانضمام لصفوف نادي برشلونة الاسباني.

وقالت صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالي:"إنتر ميلان يفكر في ضم مهاجم نادي لايبزيج الألماني تيمو فيرنر لكي يحل محل نجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بعد ان ارتبط اسم لاوتارو بالرحيل إلى برشلونة خلال الصيف المقبل، في ظل امتلاكه لشرط جزائي بقيمة 111 مليون يورو، وحاجة النادي الكتالوني لضم مهاجم جديد".

وأضافت الصحيفة الإيطالية:" إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي تدرس ضم اللاعب الدولي الألماني في صفوف لايبزيج تيمو فيرنر ليشغل مكان لاوتارو مارتينيز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة حيث يرى مسؤولو النيراتزوري أن فيرنر صاحب ال23 عامًا يتمتع بإمكانات كبيرة للغاية، حيث خاض 33 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات مع فريقه الألماني وسجل 27 هدفًا وصنع 11".

واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة:" في الوقت ذاته، يعتبر فيرنر خيارًا مناسبًا من الناحية المادية لإنتر ميلان، حيث يزيد سعره بقليل عن 30 مليون يورو لكن يُتوقع أن يواجه نادي إنتر ميلان الإيطالي منافسة كبيرة على صفقة فيرنر، خاصةً من جانب ليفربول المهتم بشدة بضم اللاعب المتألق".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مهاجم لايزبج ليفربول وويست هام انتر ميلان وليفربول إنتر ميلان ينافس ليفربول إنتر ميلان يستهدف مهاجم لايزبج إنتر ميلان

أخبار تهمك

مهاجم شيفيلد يسخر من راموس بعد طرده في مباراة مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس غدًا الخميس

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 9 ساعات

بعد انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.. وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل مهمة

منذ حوالي 10 ساعات

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 10 ساعة

رد فعل الأهلي بعد عقوبات اتحاد الكرة ضد الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - أول قرار من الزمالك بعد عقوبات اتحاد الكرة

منذ حوالي 12 ساعة

زيدان يعبر عن غضبه بعد مباراة مانشستر سيتي ويؤكد: أنتظر الجماهير في الكلاسيكو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يوجه صفعة قوية لرئيس الزمالك بــ"صورة"

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تتوقع بشرى سارة عن الطقس

منذ ساعة و 13 دقيقة

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر | Real Madrid v Man City live stream

منذ حوالي 10 ساعة

وزير الري الأسبق: إثيوبيا انسحبت من المفاوضات لهذا السبب

منذ حوالي 6 ساعات

نائب رئيس غرفة السياحة: لا يمكننا وقف العمرة بسبب كورونا

منذ ساعة

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

مهاجم إنتر ميلان يكشف حقيقة مفاوضات البارسا

برشلونة يخطف مهاجم الأرجنتين بثغرة في عقده

إنتر ميلان يصدم برشلونة

ميسي يطالب برشلونة بضم نجم إنتر ميلان

برشلونة يخطط للتخلي عن نجمه من أجل مارتينيز

طلبات ميسي أوامر.. برشلونة يتراجع عن الصفقة الكبري

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:23 م

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

06:48 م

نائب رئيس غرفة السياحة: لا يمكننا وقف العمرة بسبب كورونا

06:31 ص

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

09:22 م

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

03:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status