إنتر ميلان ينافس ليفربول علي ضم مهاجم لايبزيج

كشفت تقارير صحفية ايطالية دخول نادي إنتر ميلان الإيطالي ضمن الأندية التي ترغب في ضم اللاعب الدولي الألماني تيمو فيرنر مهاجم نادي لايبزيج الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعويض رحيل المهاجم الدولي الأرجنتيني لوتارو مارتينيز لاعب النادي الإيطالي الذي اقترب من الانضمام لصفوف نادي برشلونة الاسباني.

وقالت صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالي:"إنتر ميلان يفكر في ضم مهاجم نادي لايبزيج الألماني تيمو فيرنر لكي يحل محل نجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بعد ان ارتبط اسم لاوتارو بالرحيل إلى برشلونة خلال الصيف المقبل، في ظل امتلاكه لشرط جزائي بقيمة 111 مليون يورو، وحاجة النادي الكتالوني لضم مهاجم جديد".

وأضافت الصحيفة الإيطالية:" إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي تدرس ضم اللاعب الدولي الألماني في صفوف لايبزيج تيمو فيرنر ليشغل مكان لاوتارو مارتينيز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة حيث يرى مسؤولو النيراتزوري أن فيرنر صاحب ال23 عامًا يتمتع بإمكانات كبيرة للغاية، حيث خاض 33 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات مع فريقه الألماني وسجل 27 هدفًا وصنع 11".

واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة:" في الوقت ذاته، يعتبر فيرنر خيارًا مناسبًا من الناحية المادية لإنتر ميلان، حيث يزيد سعره بقليل عن 30 مليون يورو لكن يُتوقع أن يواجه نادي إنتر ميلان الإيطالي منافسة كبيرة على صفقة فيرنر، خاصةً من جانب ليفربول المهتم بشدة بضم اللاعب المتألق".