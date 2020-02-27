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كلاسيكو النصر والأهلي يشعل صراع المنافسة بين السومة وحمد الله

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:00 ص
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عبد الرازق حمد الله
عبد الرازق حمد الله
أميرة فطيم
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  • يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض مباراة نارية تجمع بين النصر ونظيره الأهلي، مساء اليوم الخميس الموافق 27 فبراير 2020، ضمن منافسات الجولة العشرون من دوري كأس محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

    وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة وأربعون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.

    وينقل اللقاء حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

    وسيشهد الكلاسيكو تنافس فردي بين مهاجم الأهلي عمر السومة، ومهاجم العالمي عبد الرازق حمد الله؛ والذان يتنافسا على لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين، حيث يعتلي مهاجم النصر صدارة جدول الترتيب برصيد 16 هدفا، فيما يتواجد السومة في المركز الثالث برصيد 11 هدف.

    ويعول روي فيتوريا المدير الفني للنصر على هداف فريقه عبدالرزاق حمدالله، والذي يعتبر السلاح الأقوى للعالمي؛ لقدراته الفائقه في هز شباك الخصوم.

    وعلى الجانب الأخر تربط هداف الأهلي عمر السومة علاقة جيدة مع شباك النصر، حيث سجل فيها 9 أهداف كان آخرها الموسم الماضي.

    ويحتل النصر المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 41 نقطة، فيما يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 37 نقطة.

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