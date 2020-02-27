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زيدان: دفعنا ثمن الأخطاء أمام مانشستر سيتي والتأهل لم يحسم بعد

الخميس 27/فبراير/2020 - 06:31 ص
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علي نبوي
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قال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إنه منزعج من الخسارة على ملعبه أمام مانشستر سيتي بهدف مقابل هدفين في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

وأضاف زيدان :"لعبنا مباراة جيدة ل75 دقيقة. نحن منزعجون من هذه الخسارة، لكن التأهل يٌحسم بعد 180 دقيقة".

 

وتابع :"ليست هناك إيجابيات كثيرة، لكننا قدمنا مباراة رائعة".

 

وواصل :"ارتكبنا بعض الأخطاء بنهاية اللقاء ودفعنا ثمنها، هذا جزء من كرة القدم. لقد فقدنا التركيز في 10 دقائق".

 

وزاد :"آخر 10 - 12  دقيقة كانت سيئة جدا من جهتنا وكان بالإمكان أن نستقبل هدفا آخر".

 

وواصل :"انتظر من الجماهير الحضور يوم الأحد لدعم ومساندة الفريق للمضي قدمًا".

 

وأشار :"أعتقد أن هناك هبوط في المستوى البدني. إنها مشكلة تركيز، عليك تحليل الأمر بصورة جيدة".

 

وأوضح :"إنها نتيجة محبطة، لكن الآن علينا البقاء متحدين وأن نستمد القوة لكي نواصل العمل".

 

وعن عدم إشراك توني كروس قال :"كروس لاعبٌ مهمٌ بالنسبة لنا، لقد كان قرارا فنيا بعدم إشراكه، لكن ليس هناك شيءٌ ضده".

 

وأردف :"لو أردنا العبور للدور المقبل، فعلينا الذهاب لمانشستر وتحقيق الفوز، ريال مدريد قادر على ذلك".

 

واستطرد :"أخبرني الحكم أنه لم يكن هناك عملية دفع من خيسوس، لا شيء سيغير ذلك الآن، ما يضايقني هو الأخطاء التي ارتكبناها، خصوصا في العشر دقائق الأخيرة".

 

 

‏وأتم حديثه :"نحن متألمون، لم نستحق ذلك، لكن في كرة القدم عليك التركيز ل90  دقيقة".

 

 

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