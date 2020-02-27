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لم تستكمل تعليمها وأصيب زوجها بالإكتئاب... محطات في حياة نادية سيف النصر

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:50 ص
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نادية سيف النصر
نادية سيف النصر
روان هيثم محمد
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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة المصرية "نادية سيف النصر" التي شاركت في عدة أعمال مع فرقة الريحاني، وقدمت العديد من الأعمال الفنية واستطاعت كسب قلوب الملايين من الجمهور.

ويعرض إليكم 'الفجر الفني' بعض المعلومات عن حياتها.

1-ولدت في 6 يوليو 1932م.

2-شاركت في عدة فرق منها "فرقة الريحاني"، "الفنانين المتحدين".

3-قدمت العديد من الأفلام منها حكاية ثلاث بنات، الليالي الطويلة، عائلات محترمة، غروب وشروق، روعة الحب، المساجين الثلاثة، ثلاث نساء، أرملة ليلة الزفاف.

4-شاركت في مسرحية واحدة فقط وهي "الزير السالم" مع "نبيل الحلفاوي".

5-شاركت في المسلسل التليفزيوني المنفرد لها "العبقري".

6-تزوجت من الفنان "يوسف فخر الدين".

7-توفيت في 27 فبراير عام 1974 على أثر حادث سيارة في لبنان، مما أصاب زوجها بحالة من الإكتئاب.

8-تبلغ الحادي والأربعون عاما من عمرها.
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